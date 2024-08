Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: partenariat majeur avec l'AS Monaco information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Renault annonce un partenariat majeur avec l'AS Monaco pour la saison 2024-2025.



Le constructeur sera visiblesur la face avant du maillot de l'équipe professionnelle de l'AS Monaco lors de ses matchs de Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions européennes ; et s'affichera également sur la tenue des Monégasques lors de leurs rencontres de Ligue 1.



Renault précise qu'une flotte d'une vingtaine de véhicules sera mise à disposition du club.



Par ailleurs, le logo R5 sera aussi visible sur l'espace'pocket ' de la tenue des joueurs lors des rencontres de Ligue 1, et bénéficiera d'une visibilité importante au Stade Louis-II et sur les divers supports de communication du club.





