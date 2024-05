Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: partenariat entre jaaq.org et Alpine F1 information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Plateforme numérique dédiée à la santé mentale, JAAQ.org annonce un 'partenariat novateur' avec BWT Alpine F1 Team, une collaboration censée incarner 'le virage pris autour de ce sujet dans l'industrie du sport automobile et à l'échelle planétaire'.



jaaq.org propose une plateforme sur laquelle chacun peut se connecter pour trouver des témoignages d'experts de renommée internationale, de célébrités, de sportifs et de personnes partageant leur vécu sur plus de cent sujets.



Les logos JAAQ figureront sur les A524 de BWT Alpine F1 Team et les casques des membres de l'équipe des stands. Le message défendant la santé mentale sera diffusé à des millions de téléspectateurs dans le monde entier durant les Grands Prix.







