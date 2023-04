Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: partenariat commercial avec Verkor information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce avoir conclu un partenariat commercial à long terme avec Verkor, fabricant de batteries haute performance et bas-carbone, portant sur la fourniture de l'équivalent de 12 GWh de batteries pour véhicules électriques chaque année.



Ces batteries seront produites à la future Gigafactory Verkor de Dunkerque. Elles équiperont les véhicules des segments supérieurs des marques de Renault et notamment, dès 2025, le futur C-Crossover GT 100% électrique d'Alpine qui sera fabriqué à Dieppe.



Cette annonce fait suite à la prise de participation de Renault dans Verkor en juin 2021. Depuis cette date, ils ont validé le processus d'industrialisation, du Verkor Innovation Centre de Grenoble jusqu'à la construction de la Gigafactory qui sera opérationnelle en 2025.





