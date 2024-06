Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: partenariat avec Hype dans la mobilité hydrogène information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que Hyvia, sa coentreprise avec Plug dédiée à la mobilité hydrogène, et Hype, pionnier des taxis hydrogène, vont réaliser un partenariat avec l'objectif d'accélérer la mobilité hydrogène décarbonée.



L'idée est de développer rapidement l'utilisation de la mobilité hydrogène en augmentant les volumes pour réduire les coûts.



Le partenariat couvre tout l'écosystème de la mobilité H2 décarbonée : fourniture d'hydrogène décarboné, stations de distribution d'H2 et véhicules hydrogène.



Concrètement, Hyvia fournira de l'hydrogène décarboné à Hype via un électrolyseur de 1 MW à Flins pour alimenter son réseau en Île-de-France.



Deux stations H2 seront déployées d'ici fin 2024, dont une à la concession RENAULT de Corbeil-Essonnes. HYVIA fournira également un Renault Master Van H2-TECH à HYPE et livrera au moins 9 véhicules supplémentaires en 2024.







