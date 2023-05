Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: partenariat Alpine-AutoNation en Formule 1 information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 15:23









(CercleFinance.com) - Renault annonce l'entrée du distributeur automobile américain AutoNation en Formule 1 à travers son partenariat avec sa marque de voitures sportives Alpine : il sponsorisera ainsi BWT Alpine F1 Team à l'occasion du Grand Prix de Miami (5-7 mai 2023) en Floride.



AutoNation et Alpine s'associeront pour une série d'événements en amont du Grand Prix Crypto.com de Miami de Formule 1 2023, au moment où la marque française prépare son arrivée prochaine sur le marché nord-américain.



Ils organiseront conjointement des événements au Concours Club, à l'Autodrome International de Miami au Hard Rock Stadium ainsi que dans le Grand Prix de Miami. Ils ont aussi entamé un dialogue sur les opportunités futures impliquant le marché américain.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.05%