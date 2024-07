Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: ouvre un 'gap' sous 47,22E, dévisse de -9% sous 43E information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 11:59









(CercleFinance.com) - Renault dévisse de -9%, sous 43E : c'est un retour express sur ses niveaux du 19 mars, mais un gros signal baissier est validé sous 46,75E, la correction n'est surement pas terminée et risque de se prolonger vers 37,95E, ex-plancher du 15 mars dernier.





Valeurs associées RENAULT 42,78 EUR Euronext Paris -10,03%