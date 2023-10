Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: ouvre son Design Center LatAm au Brésil information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 09:55









(CercleFinance.com) - Renault Group vient d'inaugurer le Renault Design Center LatAm au sein du Complexe Ayrton Senna à São José dos Pinhais (Curitiba - Brésil).



Ce tout nouveau centre design va permettre à Renault Group de disposer d'un outil moderne pour concevoir les véhicules dédiés aux marchés latino-américains. Il permettra également aux designers locaux de participer aux projets créatifs mondiaux de Renault, aux côtés des 4 autres centres de Design du Groupe à travers le monde.



' Renault Design Center LatAm vient en soutien de la stratégie internationale de Renault. Il va nous permettre d'étendre notre capacité à développer des nouveaux modèles pour la région LatAm, mais également de contribuer davantage à des projets mondiaux . ' a déclaré Luiz Fernando Pedrucci, SVP Renault LatAm.



' Avec ce nouveau lieu de création et d'exploration des dernières tendances, le Renault Design Center LatAm jouera plus que jamais un rôle majeur dans la conception des futurs véhicules sur les marchés latino-américains.' a indiqué Gilles Vidal, VP Design Renault.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.34%