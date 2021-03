Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : ouverture des préventes de Dacia Spring Cercle Finance • 18/03/2021 à 15:45









(CercleFinance.com) - Renault annonce l'ouverture, dès le 20 mars, des préventes de la nouvelle Dacia Spring. Ce nouveau véhicule est présenté par le Losange comme 'le véhicule électrique le plus abordable du marché européen'. Ce lancement est accompagné du lancement de #SpringIsComing organisée avec l'agenceHopscotch, un opération originale qui prévoit que les habitants de Paris, Madrid et Berlin puisse partir, au cours des prochaines semaines, à la recherche de 150' cleantags 'qui viendront ponctuer les trottoirs de leur ville: chaque tag permettra au grand public de découvrir un des atouts de la nouvelle Dacia Spring. En scannant directement les QR codes au sol, les piétons pourront alors accéder à la présentation complète du véhicule électrique le plus abordable en Europe, et pourront même précommander le véhicule.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.31%