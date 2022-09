Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: ouverture des commandes du nouveau Renault Austral information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 12:54









(CercleFinance.com) - Les commandes pour le nouveau Renault Austral seront ouvertes à compter du 20 septembre 2022. Les premières livraisons sont prévues pour décembre 2022.



Le véhicule est disponible dans une gamme de motorisations hybridées, dont une version E-TECH Full Hybrid de 200 ch offrant une consommation de 4,6 l/100 km et des émissions de CO2 à partir de 104 g/km, avec le meilleur rapport consommation et performance du marché.



Le tarif d'entrée s'établit à 33 400E pour la version equilibre Mild Hybrid advanced 130 ch tandis que la version de référence techno esprit Alpine E-TECH Full Hybrid 200 ch est proposée à 42 100E.



Renault Austral proposera le nouveau système d'infodivertissement OpenR link alimenté par Google Automotive Services.



Une inédite finition au look sportif sera disponible pour la première fois dans la gamme baptisée esprit Alpine.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.14%