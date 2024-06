Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: ouverture d'Ateliers Alpine dans les centres-villes information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Renault annonce que Alpine ouvre des Ateliers dans les centres-villes des métropoles européennes.



Ces espaces de 300 à 600 m² permetteront aux fans et clients de vivre des expériences liées au sport automobile et aux valeurs de la marque.



L'Atelier Alpine comprend un espace de restauration bar, un lounge avec des écrans géants et un système de sonorisation avancé de Devialet.



Un espace de vente permet de commander et personnaliser une Alpine, et un simulateur de conduite permet d'essayer la A110.



Le premier Atelier Alpine ouvrira à Barcelone le 21 juin, suivi par des ouvertures à Paris et Londres avant la fin de l'année.





Valeurs associées RENAULT 48,83 EUR Euronext Paris -2,65%