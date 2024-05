Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: ouverture à la commande du nouveau Master information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - Renault annonce que son nouveau Master est désormais ouvert à la commande dans l'Hexagone.



Conçu pour 'aller plus loin, charger plus et dépenser moins', le nouveau Master sera livré à compter du mois de septembre.



Deux niveaux de finitions ('advance' et 'extra') ainsi que quatre motorisations diesel Blue dCi (en 105, 130, 150 et 170 ch) et deux électriques (40 et 87 kWh) seront proposées afin de répondre 'à tous les besoins'.



Le Losange précise qu'à domicile, le chargement du véhicule de 10 à 100 % se fait en moins de quatre heures avec une wallbox en 22 kW AC.



Les versions 100 % électriques et thermique avec boite manuelle sont, dès à présent, disponibles à la commande en France.



Les versions thermiques en boîte automatique neuf rapports arriveront, quant à elles, au dernier trimestre 2024.





