Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault officialise son prêt de €5 mds garanti par l'Etat Reuters • 03/06/2020 à 09:12









(Actualisé avec précisions, contexte et cours de Bourse) PARIS, 3 juin (Reuters) - Renault RENA.PA a officialisé mercredi la mise en place avec un pool de banques d'une convention d'ouverture de crédit d'un montant total maximum de 5 milliards d'euros bénéficiant d'une garantie à 90% de l'Etat français. Le constructeur automobile a indiqué que ce financement permettra d'assurer les besoins de liquidité du groupe dans un contexte de crise "sans précédent" lié à la pandémie de coronavirus. Renault est confronté à la fois à la chute de la demande provoquée par la crise sanitaire et à des difficultés structurelles qui ont conduit le groupe à accuser l'an dernier sa première perte nette depuis dix ans. Pour redresser sa situation financière, le constructeur automobile a dévoilé vendredi un plan drastique d'économies de plus de deux milliards d'euros sur trois ans qui passera par la restructuration de six usines en France et par la suppression de 15.000 postes, dont 4.600 dans l'Hexagone. En échange de la garantie de l'Etat sur le prêt, le gouvernement a ainsi demandé à Renault un "dialogue social exemplaire". Le prêt de 5 milliards d'euros pourra être tiré en tout ou partie et en une ou plusieurs fois d'ici le 31 décembre 2020, a indiqué mercredi Renault dans un communiqué. Le président du constructeur, Jean-Dominique Senard, a précisé mardi que ce prêt bancaire était sans lien avec le plan dévoilé la semaine dernière avec les partenaires du constructeur français au sein de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. "Il y a un sujet de trésorerie et un sujet structurel", a-t-il dit sur France Info. A la Bourse de Paris, l'action Renault gagne 6,5% à 23,1 euros dans les tout premiers échanges, signant la plus forte hausse du CAC 40 .FCHI . (Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.