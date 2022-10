Renault: Oddo conserve son opinion information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 12:56

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation à 'surperformance' et son objectif de cours à 55E sur le titre Renault.



La création de ' The Future Is NEUTRAL ' (TFIN), entreprise dédiée à l'économie circulaire 'et ciblant 2.3 MdsE de chiffre d'affaires à l'horizon 2030', est une 'confirmation de l'avance' de Renault sur ses pairs, selon l'analyste.



'Les annonces faites hier font de l'économie circulaire moins un outil de gestion des risques ESG pour Renault maintenant, et plus une opportunité commerciale alignée avec une logique de durabilité', relève Oddo.



A titre de comparaison, souligne l'analyste, 'Renault semble donc plus ambitieux que Stellantis si l'on considère leur périmètre européen actuel (Stellantis étant >30% plus grand dans la région).'



Et de souligner que ce type de stratégie de minimisation d'impact sur l'environnement, ciblant d'abord l'économie circulaire, 'pourrait avoir des avantages connexes liés au climat'.