Renault: Oddo confirme son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 11:30

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Renault, avec un objectif de cours inchangé de 55 euros.



Le bureau d'analyses de dit convaincu qu'après le succès du redressement opérationnel du constructeur (MOP >5% et FCF >1.5 MdE dès cette année), l'offensive produits démarrée cette année devrait lui permettre de franchir un nouveau cap comme en témoignent les nouveaux objectifs financiers (>20% supérieurs au consensus).



Oddo table donc sur une nouvelle progression des résultats et du FCF en 2023.



Le broker évoque ' une trajectoire financière prometteuse et encore largement sous-estimée ' et met en avant le profil ' unique et non-comparable à des acteurs comme Stellantis ou VW '.



' Il nous semble donc pertinent pour le constructeur de travailler sur une organisation différente et les réponses apportées (Horse, Ampère et même plus largement l'organisation en 5 pôles) nous semblent à même de créer de la valeur pour les actionnaires, sous réserve d'une bonne exécution ', conclut-il.