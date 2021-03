Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : nouvelles nominations au sein de l'Alliance Cercle Finance • 10/03/2021 à 10:29









(CercleFinance.com) - Groupe Renault, NissanMotoretMitsubishi Motors Corporation annoncentaujourd'huide nouvelles nominations au sein de l'Alliance à compter du 1eravril 2021. Véronique Sarlat-Depotte, actuellement directricedes achats de l'Alliance et directrice général de l'AlliancePurchasingOrganization(APO), est nomméesecrétairegénérale de l'Alliance. Elle reste membre duBoardof Management(BoM)du Groupe Renault. Gianluca DeFicchyest nommédirecteur des achats de l'Alliance et directeur général de l'AlliancePurchasingOrganization(APO),en remplacement de Véronique Sarlat-Depotte. Il rejoint leBoardof Management(BoM)du Groupe Renault. HadiZablit,actuellementsecrétairegénéral de l'Alliance, quittera ses fonctions au 1er avril 2021.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.73%