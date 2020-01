Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : nouvelles décisions dans le cadre de l'alliance Cercle Finance • 30/01/2020 à 13:26









(CercleFinance.com) - Renault-Nissan-Mitsubishi a présenté ce matin un nouveau cadre pour renforcer davantage son modèle économique et consolider sa structure de gouvernance. ' Les trois entreprises ont réaffirmé que l'Alliance est essentielle à la croissance stratégique et à l'amélioration de la compétitivité de chacune d'entre elles ' indique le groupe. Le conseil a décidé que pour chacune des trois entreprises sera référente pour une région dédiée : Nissan pour la Chine, Renault pour l'Europe, Mitsubishi Motors pour l'Asie du Sud-Est. L'ingénierie travaillera sur un modèle leader / follower, en étendant ce schéma aux plateformes, aux groupes motopropulseurs et aux technologies clés. Ainsi, une entreprise prendra la tête de l'Alliance pour le développement de chaque technologie clé, qui sera ensuite répartie entre les partenaires de l'Alliance. L'AOB a également décidé de mettre en commun les crédits CAFE des trois entreprises en Europe dès 2020. En ce qui concerne les véhicules utilitaires (VU), Renault développera et fabriquera, dans l'usine de Sandouville, le véhicule utilitaire léger de Mitsubishi basé sur la plateforme de Renault Trafic qui sera commercialisé en Océanie. ' L'AOB, qui se compose d'un président et du président ou directeur général de chaque société membre, accepte également de s'engager activement auprès des conseils d'administration respectifs de Renault, Nissan et Mitsubishi Motors pour renforcer sa gouvernance afin de fonctionner efficacement au profit de chaque société membre ' rajoute le groupe.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.94%