Renault: nouvelle stratégie batterie chez Ampere via le LFP

(CercleFinance.com) - Renault fait savoir que sa filiale Ampere, spécialiste européen du véhicule électrique intelligent, élargit son offre de batteries en intégrant la technologie LFP (Lithium Fer Phosphate) aux côtés du NMC (Nickel Manganèse Cobalt).



Cette décision vise à répondre efficacement à la volatilité des marchés et à l'évolution des technologies.



Ampere collabore étroitement avec LG Energy Solution et CATL pour établir une chaîne de valeur intégrée en Europe, assurant ainsi une compétitivité accrue pour la technologie LFP.



Ces batteries seront utilisées sur plusieurs modèles des gammes Renault et Alpine jusqu'en 2030.



Ampere a également développé avec LG Energy Solution la technologie innovante 'Cell-to-Pack' pour les batteries de type ' pouch ', permettant d'augmenter l'autonomie et de réduire les coûts.



Cette initiative permettra à Ampere de diminuer d'environ 20 % le coût des batteries à partir de début 2026.





