Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: nouvelle plateforme de e-commerce pour accessoires information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 14:48









(CercleFinance.com) - Renault et sa filiale Dacia annoncent le lancement de 'The Originals Store Accessoires', une nouvelle plateforme de e-commerce permettant la commande et le paiement en ligne d'accessoires pour les véhicules de leurs gammes respectives.



Les sites des deux marques proposent un catalogue d'environ 800 références d'accessoires ne nécessitant pas de pose, les clients bénéficiant d'une recherche simplifiée par modèle ou par VIN, ainsi que d'une livraison à domicile sous trois jours ouvrés.



Pour les accessoires nécessitant une pose, les clients peuvent obtenir une estimation du produit posé, le réseau de concessionnaires devant reprendre ensuite contact avec eux. Ce service est disponible pour les attelages, les alarmes et les galeries de toit.





Valeurs associées RENAULT 49,53 EUR Euronext Paris +0,59%