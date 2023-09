Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: nouvelle opération d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 09:03









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce déployer, pour la deuxième année, son opération d'actionnariat salarié Renaulution Shareplan, dans le cadre de son objectif de faire passer la part de capital détenu par les salariés de 4,7% à l'issue de l'opération de 2022 à 10% d'ici 2030.



L'offre comprend l'attribution gratuite de huit actions à chacun des collaborateurs éligibles du constructeur automobile, dans 29 pays, et la possibilité, dans 23 pays, d'acquérir des actions avec une décote de 30%.



Le prix de référence de l'action Renault dans le cadre de l'opération est fixé à 37,54 euros, soit un prix de 26,28 euros après décote. La période de souscription se déroulera du 18 septembre au 2 octobre (inclus).





