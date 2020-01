Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : nouvelle motorisation ECO-G pour Dacia Cercle Finance • 09/01/2020 à 11:19









(CercleFinance.com) - Dacia annonce la présentation de sa nouvelle motorisation ECO-G au salon de Bruxelles 2020. Le groupe présente un nouveau moteur bi-carburation essence et GPL : le TCe 100 ECO-G. ' Ce moteur améliore les performances tout en réduisant la consommation et les émissions de CO2 ' indique le groupe. ' Dacia est le seul constructeur à proposer des motorisations bicarburation essence et GPL sur l'ensemble de sa gamme (à l'exception de Dokker), sous l'appellation ECO-G '. Le nouveau moteur TCe 100 ECO-G, trois cylindres turbo, sera désormais proposé sur Duster, Sandero, Sandero Stepway, Logan et Logan MCV. Une motorisation ECO-G émet environ 10% de CO2 en moins qu'une motorisation essence équivalente.

