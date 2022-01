Renault: nouvelle feuille de route avec Nissan et Mitsubishi information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 09:29

(CercleFinance.com) - Renault, Nissan et Mitsubishi Motors ont dévoilé jeudi dans le cadre de leur alliance une nouvelle feuille de route à horizon 2030, dédiée aux véhicules électriques et à la mobilité connectée.



Dans un communiqué commun, les trois partenaires expliquent que leur projet consiste à investir 23 milliards d'euros dans d'électrification sur les cinq prochaines années.



Les membres de l'alliance comptent par ailleurs renforcer l'utilisation de leurs plateformes communes dans les années à venir, dont la part passera de 60% aujourd'hui à plus de 80% des 90 modèles envisagés à échéance 2026.



Avec 35 nouveaux véhicules 100% électriques programmés pour 2030, l'alliance veut proposer l'offre la plus large de véhicules électriques, basée sur les cinq plateformes communes.



Renault, Nissan et Mitsubishi disent aussi travailler avec des partenaires communs pour réaliser des économies d'échelle et proposer des prix abordables, une initiative qui devrait permettre de réduire le coût des batteries de 50% en 2026 et de 65% en 2028.