Renault: nouvelle entité dédiée à l'économie circulaire information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 16:03

(CercleFinance.com) - Renault Group annonce aujourd'hui la création de ' The Future Is NEUTRAL ', une nouvelle entité entièrement dédiée à l'économie circulaire.



Selon le Losange, il s'agira de 'la première entreprise à opérer sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'économie circulaire automobile, et s'adressant à tous les acteurs du monde automobile, au-delà de Renault Group'.



La marque rassemblera les expertises et actifs industriels et technologiques existants du groupe et de ses partenaires.



L'idée est notamment de permettre aux acteurs du monde automobile de faire significativement progresser leur taux de matières recyclées issues de l'automobile dans la production de véhicules neufs (aujourd'hui, ce taux est situé entre 20 et 30%).



The Future Is NEUTRAL compte réaliser un CA supérieur à 2.3 MdsE d'ici 2030 avec une marge opérationnelle supérieure à 10%, assure Renault.



' The Future Is NEUTRAL ambitionne d'être le leader à l'échelle industrielle et européenne, de l'économie circulaire automobile en boucle fermée ', prévient le constructeur.