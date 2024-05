Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: nouvelle collaboration avec WeRide dans l'autonomie information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - Renault a annoncé mercredi qu'il allait s'associer à la start-up chinoise WeRide afin de proposer une offre de véhicules entièrement autonomes destinés aux transport public.



Le groupe automobile indique avoir initié une nouvelle collaboration avec son partenaire en vue du déploiement commercial à grande échelle de véhicules affichant un niveau d'autonomie dit 'L4'.



Ce standard signifie que les véhicules peuvent gérer seuls les situations de conduite, dans un domaine opérationnel défini, avec une supervision à distance, mais sans opérateur à bord.



S'agissant des transports publics, Renault estime que le marché des véhicules autonomes pourrait représenter un besoin annuel estimé à plusieurs milliers de miniBus dans les prochaines années.



Une première démonstration en conditions réelles du projet conduit avec WeRide sera effectuée le 26 mai lors du tournoi de tennis de Roland-Garros 2024.



En 2018, l'Alliance Ventures - le fonds de capital-investissement de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, avait investi dans WeRide alors que la société fêtait tout juste un an d'existence.





