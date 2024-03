Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: nouvelle cession d'actions Nissan information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 09:22









(CercleFinance.com) - Après avoir réalisé une première cession d'actions Nissan en décembre dernier, Renault Group annonce une seconde opération avec l'intention de lui vendre jusqu'à 100.242.900 actions Nissan, représentant environ 2,5% du capital du Japonais.



Cette nouvelle cession résulte de l'exercice par Nissan de son droit de première offre, à la suite d'une notification du constructeur automobile français exprimant son intention de vendre 280.690.000 actions Nissan.



Dans l'hypothèse d'un cours de l'action Nissan à 593,4 yens, cette cession entraînerait un flux de trésorerie positif jusqu'à 362 millions d'euros à la date de l'opération, mais une moins-value de cession de jusqu'à 450 millions qui impacterait le résultat net consolidé.





