Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : nouvelle arrivée dans les points d'Alpine en F1 Cercle Finance • 10/05/2021 à 14:21









(CercleFinance.com) - En décrochant la neuvième place du grand-prix de Formule 1 d'Espagne disputé ce dimanche sur la piste de Barcelone, le Français Esteban Ocon a signé la troisième arrivée consécutive de l'écurie Alpine F1 en quatre courses. Le pilote ajoute deux points supplémentaires à l'escarcelle de l'équipe et devance son coéquipier, Fernando Alonso, qui a bouclé sa course nationale en 17e position. Ce résultat conforte la 5e position d'Alpine au classement des constructeurs. Esteban Ocon et Fernando Alonso évoluent respectivement aux 9e et 12e places du championnat des pilotes, avec 10 et 5 points.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +3.50%