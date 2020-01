Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : nouvelle alerte à la baisse sous 41E Cercle Finance • 13/01/2020 à 10:53









(CercleFinance.com) - Renault dévisse sous 40,2E, pulvérisant le plancher des 41E du 5 janvier. E,core une grosse alerte à la baisse, le support suivant se dessine vers 38,4E.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -3.68%