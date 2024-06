Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: nouvel attaché de presse de la marque en France information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 09:46









(CercleFinance.com) - Renault annonce la nomination, depuis le 1er juin, de Hugues Nouvel de la Flèche en tant qu'attaché de presse de la marque en France.



Il rejoint les équipes de la Direction Commerciale France et reporte à Céline Moussy, Directrice Communication Renault France.



Hugues Nouvel de la Fleche a effectué toute sa carrière dans l'automobile, en France et à l'international.



Depuis 2021, il était Responsable des Relations Presse France pour les marques Alfa Romeo, Fiat et Abarth.





