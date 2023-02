Renault: nouvel accord-cadre avec Nissan pour l'Inde information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 08:40

(CercleFinance.com) - Renault Group et Nissan annoncent renouveler leur engagement en Inde, en augmentant la production et les activités de R&D, en électrifiant leurs gammes de produits, et en passant à une fabrication industrielle neutre en carbone.



En vertu d'un nouvel accord-cadre, Renault Nissan Automotive India Private Ltd (RNAIPL) passera à un actionnariat de 51% Nissan - 49% Renault, et le Renault Nissan Technology Business Centre (RNTBCI) sera détenu à 51% par le Français et à 49% par le Japonais.



Depuis leur base de Chennai, les deux constructeurs collaboreront à la production de six nouveaux véhicules destinés à des clients locaux et internationaux, dont deux entièrement électriques, faisant du centre Renault-Nissan un hub d'exportation international.



Un investissement initial d'environ 600 millions de dollars est prévu pour soutenir les nouveaux projets, qui verront la création de 2.000 emplois au Renault Nissan Technology & Business Centre de Chennai.



Par ailleurs, l'Alliance fixe pour son usine RNAIPL de Chennai un objectif de neutralité carbone d'ici 2045, grâce à un passage à 100% d'énergies renouvelables et à une réduction de sa consommation d'énergie de 50%.