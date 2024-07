Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: nouveau Team Principal pour l'équipe Alpine en F1 information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - L'équipe BWT Alpine F1 Team annonce la nomination d'Oliver Oakes au poste de Team Principal. Oliver prendra ses fonctions après la trêve estivale et rapportera directement à Luca de Meo, CEO Renault Group.



Âgé de 36 ans, le Britannique deviendra le deuxième plus jeune Team Principal de l'histoire de la Formule 1 en prenant ses fonctions chez BWT Alpine F1 Team, qui se tourne vers l'avenir avec cette nouvelle et dynamique nomination.



En 2015, Oliver a fondé Hitech Grand Prix, qui évolue depuis près d'une décennie aux avant-postes des compétitions monoplaces tant sur la scène nationale qu'à l'international.



'Champion du monde de karting en 2005, Oliver a su instiller la culture de la gagne chez Hitech Grand Prix pour s'imposer dans tous les championnats disputés par l'équipe et contribuer à la progression de la carrière de certains des plus éminents pilotes d'aujourd'hui', précise le communiqué d'Alpine.





