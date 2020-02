Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : nouveau repli après la dégradation de Moody's Cercle Finance • 19/02/2020 à 09:41









(CercleFinance.com) - Le titre poursuit son mouvement de repli ce matin avec une baisse de près de -1,6%. Moody's a dégradé hier soir la notation crédit de long terme à Ba1 sur Renault. Les perspectives restent stables. Sur la base de 2020, Moody's anticipe une nouvelle baisse de la marge opérationnelle du groupe et la faiblesse continue de l'environnement du marché. ' Nous ne prévoyons pas que Renault sera en mesure de rétablir les niveaux de marge d'exploitation en bonne santé dans à moyen terme ' indique l'agence de notation. ' La marge d'exploitation automobile de Renault c'est détériorée à 1,7% en 2019 et à 3,3% en 2018 (4,7% en 2017) et est nettement inférieur à notre attentes pour la catégorie de notation Baa3 '. Moody anticipe une marge d'exploitation automobile qui diminuera encore au-dessous de 1,0% en 2020 et qui restera sous pression pour une période prolongée.

