Renault : nouveau record annuel à 43,3E information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - Renault inscrit un nouveau record annuel à 43,3E à l'issue d'une 7ème séance de hausse consécutive : le titre n'est plus qu'à 1% d'un retracement de son zénith des 43,6/43,9E du 16/02/2023.

Au-delà, l'objectif suivant sera 48,75E, l'ex-plancher du 14 août 2019 (ex-'gap' du 28/10/2019).





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +2.72%