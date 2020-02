Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : nouveau plancher de la décennie à 28,53E Cercle Finance • 25/02/2020 à 10:10









(CercleFinance.com) - La descente aux enfers se poursuit pour Renault qui enfonce les 29,5E (plancher de fin juin 2012) et inscrit un nouveau plancher de la décennie à 28,53E, son 'plus bas' depuis le 6 janvier 2012... le support suivant ne se dessinant pas avant 25E, plancher du 19 décembre 2011, niveau qui correspondra à la division par 4 de la capitalisation du titre par rapport à son zénith du 3 janvier 2018, et par 2 par rapport à mi-octobre 2019

