Renault: nouveau DRH pour Mobilize Financial Services

(CercleFinance.com) - Renault Group annonce que depuis le 1er janvier 2024, Mathieu Oudot a pris la responsabilité de la direction des ressources humaines de Mobilize Financial Services, dont il est devenu membre du comité exécutif.



Mathieu Oudot remplace Sandrine Blec-Recoquillay, qui occupait ce poste depuis le 1er avril 2020 et devient directrice carrières & développement des talents au sein de la direction global talent de Renault Group.



A partir de 2014, Mathieu Oudot a rejoint la société Genpact (société de conseil et de service) où il a occupé jusqu'à l'été 2023 le poste de Global HR Leader de la BU high tech et manufacturing (35.000 personnes).





