Renault : nouveau directeur du marketing monde

(CercleFinance.com) - La direction annonce la nomination de Xavier Martinet au poste de directeur du marketing monde du groupe Renault. Il est rattaché à Olivier Murguet, directeur des régions et du commerce, directeur général adjoint par intérim du Groupe Renault. Xavier Martinet devient membre du comité de direction du Groupe Renault (CDR). Il a débuté sa carrière chez Renault en 1997 en Hongrie, puis rejoint la direction commerciale Europe en 2002. En 2007, il intègre la filiale commerciale de Renault (RRG) en tant que chef des ventes à Bordeaux. En 2008, il est nommé secrétaire exécutif du directeur de la région Europe puis du directeur commercial Monde. En 2010, Xavier Martinet rejoint Nissan North America en tant que Senior Brand Manager Gamme marketing. En 2013, il est nommé directeur de la filiale commerciale Renault Portugal, puis directeur marketing France en 2015. En 2018, il devient directeur général de Renault Italie.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.20%