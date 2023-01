Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: nouveau directeur des achats du groupe information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 17:53









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce la nomination de François Provost en tant que Directeur des Achats du Groupe et Directeur général de l'Alliance Purchasing Organization (APO), à compter du 1erfévrier 2023.



François Provost conservera également ses responsabilités actuelles en charge des Partenariats et des Affaires Publiques.



'François a une expérience couvrant l'ensemble du secteur automobile. Sa capacité à développer des partenariats innovants sera un atout majeur pour relever nos prochains défis', a souligné Luca de Meo, directeur général de Renault Group.





