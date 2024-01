Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: nouveau DG pour Mobilize Financial Services information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce qu'à compter de ce 22 janvier, Martin Thomas est nommé directeur général de RCI Banque, agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services. Il sera rattaché à Gianluca de Ficchy, CEO Mobilize et chairman de RCI Banque.



Martin Thomas prendra la succession de Frédéric Schneider, directeur général par intérim de Mobilize Financial Services depuis juin 2023, et qui reprend donc ses fonctions de directeur commercial et stratégie et directeur général délégué de Mobilize Financial Services.



En tant que directeur général de Mobilize Financial Services, Martin Thomas 's'assurera de la tenue de la feuille de route stratégique de l'entreprise et poursuivra le travail entrepris depuis juin par Frédéric Schneider et l'ensemble des équipes de la direction'.



Avant de rejoindre le constructeur automobile au losange, il a notamment travaillé chez Santander pour créer et développer la filiale de Santander Consumer Finance en France et assurer la mise en oeuvre de la joint-venture avec PSA Banque.





