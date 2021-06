Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : nouveau concept store, avec Thivolle à St-Etienne Cercle Finance • 07/06/2021 à 14:28









(CercleFinance.com) - Renault Saint-Etienne et le Groupe Thivolle ouvrent le premier 'Renault Live' en France, un concept store qui place l'essai véhicule au coeur du parcours client. Après deux ans de travaux, la concession Renault du Groupe Thivolle implantée depuis 1959 à Saint-Etienne, fait donc peau neuve. A travers ce nouveau format de concession, Renault propose aux visiteurs une expérience complète autour de la marque et du produit. L'essai et la personnalisation du véhicule sont placés au centre de la relation. Un parc d'une trentaine de véhicules neufs est présenté en permanence sous un espace extérieur couvert et lumineux. Ce concept store est pensé pour répondre aux attentes des clients en quête d'expertise et d'accompagnement, ajoute Renault.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.97%