Renault: nouveau chief technology officer en septembre information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce qu'à partir du 1er septembre, Philippe Krief sera nommé chief technology officer, en parallèle de ses actuelles fonctions au sein de la marque Alpine. Il succèdera à Gilles Le Borgne, appelé à d'autres missions stratégiques auprès du CEO.



Philippe Krief sera rattaché au CEO Luca de Meo et gérera toutes les activités relatives à l'ingénierie du constructeur automobile, lui apportant son expérience dans ce domaine, notamment celle acquise en tant que directeur de l'ingénierie de Ferrari.



En tant que CEO d'Alpine, il a consacré ces 12 derniers mois à la mise en oeuvre de la stratégie de la marque, et notamment à l'arrivée de la nouvelle gamme de véhicules Alpine, incarnée par l'A290 et le crossover GT à venir très prochainement.





Valeurs associées RENAULT 49,74 EUR Euronext Paris 0,00%