Renault: nominations à la direction

(CercleFinance.com) - Le Losange annonce diverses nominations au sein de la Direction des Services Commerciaux de Renault Group et de Renault Retail Group (RRG).



Après 38 ans au sein du groupe, Philippe Buros, Directeur des Services Commerciaux Renault Group, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1erjanvier 2024.



Le constructeur annonce la nomination, à compter de ce jour, de Fabrice Cambolive en tant que Président de Renault Retail Group (RRG), en plus de sa fonction de CEO de la marque Renault.



Par ailleurs, Eric Pasquier a été nommé Directeur Général de RRG en octobre dernier.

Renault annonce aussi la nomination de Xavier Martinet comme Directeur des Services Commerciaux de Renault Group au 1erjanvier 2024.



Il conserve son poste de Directeur Marketing, Ventes et Opérations de la marque Dacia pour lequel il reporte à Denis Le-Vot.





