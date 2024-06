Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: nomination pour les ventes monde de la marque information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 15:13









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce qu'à compter du 1er juillet, Ivan Segal prend la direction des ventes et opérations monde de la marque Renault. Il avait rejoint le groupe en tant que directeur général du territoire Iberia, avant de devenir le 1er avril 2019, directeur commercial France.



Dans ses nouvelles fonctions, Ivan Segal aura notamment pour mission de poursuivre l'amélioration de la profitabilité des opérations et de piloter la commercialisation des nouveaux véhicules de la Renaulution, en Europe et à l'international.





Valeurs associées RENAULT 50,00 EUR Euronext Paris +1,30%