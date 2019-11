Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : nomination de Catherine Gros Cercle Finance • 19/11/2019 à 11:07









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Madame Catherine Gros au poste de directeur de la communication, des affaires publiques, de l'impact social et durable. Elle sera rattachée à Madame Clotilde Delbos, directeur général du Groupe pour une période intérimaire, et deviendra membre du comité de direction du Groupe (CDR). Catherine Gros assumera également la responsabilité de la direction de la communication et des relations publiques du Groupe Renault. Chez Publicis Consultants, en tant que vice-présidente, depuis 2015, Catherine Gros a conseillé de grandes entreprises du CAC 40 en communication corporate, produits et communication de crise, relations institutionnelles et responsabilité sociale de l'entreprise.

