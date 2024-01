Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: nomination d'une nouvelle DRH chez Alpine information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 14:33









(CercleFinance.com) - Renault annonce la nomination de Marguerite Prince comme directrice des ressources humaines d'Alpine à compter du 1erfévrier 2024.



En tant que DRH, Marguerite Prince aura la responsabilité d'accompagner et de piloter les 1800 collaborateurs de la marque sur l'ensemble des sujets et enjeux RH.



Le constructeur précise que Marguerite Prince dispose d'une expérience professionnelle de 18 ans chez Renault Group dont 12 ans au sein de la fonction RH.







