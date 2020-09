Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : nomination d'un Chief Turnaround Officer Cercle Finance • 04/09/2020 à 17:47









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Nicolas Maure au poste de EVP, Chief Turnaround Officer. ' Le rôle de Nicolas Maure sera clef pour assurer le ' turnaround ' du Groupe, c'est-à-dire le redressement de sa performance et son retour à un niveau satisfaisant de profitabilité d'ici à 2022 ' indique le groupe. ' Il aura la responsabilité de proposer et piloter un plan d'actions visant d'une part une réduction majeure de nos coûts fixes et variables, et d'autre part la génération de revenus et de cash, dès à présent ' a indiqué Luca de Meo, CEO du Groupe Renault. Nicolas Maure est entré chez Renault en 2000 comme directeur des achats de la division pièces et accessoires. Le 1er janvier 2018, il a été nommé directeur des opérations de la région Eurasie du Groupe Renault.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +4.46%