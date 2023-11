Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: nomination chez Mobilize Beyond Automotive information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 07:42









(CercleFinance.com) - Renault Group fait part de la nomination, à compter du 28 novembre, de Matthieu Tenenbaum comme directeur des opérations de Mobilize Beyond Automotive, sa marque dédiée aux nouvelles mobilités.



Matthieu Tenenbaum succède à ce poste à Fedra Ribeiro qui quittera le constructeur automobile au losange. Il est rattaché à Gianluca De Ficchy, CEO, Mobilize, président du conseil d'administration de RCI Banque SA.



En février 2022, il est devenu directeur général de Renault Russie et CIS avant de rejoindre la marque Renault en juillet 2022 comme VP Business EV et coordination des marchés, en charge de la préparation d'Ampere pour les ventes et le marketing.





