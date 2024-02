Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: nomination à la direction commerciale en France information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - Renault a annoncé jeudi que Pierre Joannes-Grotz allait rejoindre le comité de direction de la direction commerciale de Renault France en tant que directeur de l'électrique et des activités de véhicules d'occasion.



Il succède à Cédric Journel, qui a été nommé directeur des flottes pour le Monde de la marque Renault.



Pierre Joannes-Grotz, qui avait rejoint le groupe Renault en 2013, a occupé plusieurs postes en points de vente, avant de devenir chef des ventes de véhicules neufs puis chef des ventes pour les véhicules d'occasion.



Après être passé expert métier dans les véhicules d'occasion chez Renault Retail Group en 2020, il avait nommé directeur de Renault Caen en 2022.



Il avait rejoint la direction commerciale de la France l'an dernier, en tant que directeur de Renault Occasions.





