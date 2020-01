Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : Nissan ne souhaite pas la dissolution de l'Alliance Cercle Finance • 14/01/2020 à 09:53









(CercleFinance.com) - Le groupe a diffusé ce matin un communiqué suite aux informations spéculatives sur la position de Nissan envers l'Alliance. ' Contrairement aux affirmations des articles, Nissan n'envisage nullement la dissolution de l'Alliance ' indique le groupe. ' Nissan, Renault et Mitsubishi Motors ont mis en place l'Alliance Operating Board (AOB) en mars 2019 en tant que fondement de l'amélioration continue et du fondement du succès futur ' rajoute le groupe. L'AOB, qui se réunit tous les mois, est depuis lors le seul organe de supervision des opérations et de la gouvernance de l'Alliance. En novembre de l'année dernière, les membres de l'AOB se sont tous mis d'accord sur des programmes visant à améliorer et à accélérer considérablement l'efficacité opérationnelle de l'Alliance au profit des entreprises membres, y compris des plans d'action pour maximiser la contribution de l'Alliance aux plans stratégiques et au bénéfice d'exploitation de chaque entreprise. ' L'Alliance est la source de la compétitivité de Nissan. Par le biais de l'Alliance, afin de réaliser une croissance durable et rentable, Nissan cherchera à continuer de produire des résultats gagnant-gagnant pour toutes les sociétés membres ' explique la direction.

