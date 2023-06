Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: Nissan India progresse vers la neutralité carbone information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 11:05









(CercleFinance.com) - Renault Nissan Automotive India (RNAIPL) a annoncé qu'il progresse vers son objectif de neutralité carbone en 2045. L'entreprise franchira plusieurs étapes importantes en matière de développement durable d'ici 2030.



La feuille de route de RNAIPL en matière de neutralité carbone emprunte trois voies principales: augmenter la part de l'énergie verte dans le mix global, améliorer fortement l'efficience énergétique de l'entreprise et adopter en permanence des technologies vertes dans son usine d'Oragadam.



Cette stratégie permet déjà au constructeur d'économiser l'équivalent de 87 500 tonnes d'émissions de CO2 chaque année depuis l'exercice 2022-23. Le site industriel sera contributeur positif pour l'eau d'ici 2030.



L'entreprise travaille aujourd'hui en vue d'atteindre l'objectif d'utiliser 85% d'énergie renouvelable pour fabriquer des voitures d'ici 2030, 100% d'ici 2045.



Depuis le début de son activité en 2010, l'usine a réduit de 36 % sa consommation d'énergie.





