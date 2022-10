Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: Nissan annonce sa sortie du marché russe information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 12:15









(CercleFinance.com) - Nissan a annoncé aujourd'hui son intention de céder ses activités russes.



L'ajustement de Nissan, publié en normes comptables japonaises et comptabilisé au titre de l'exercice 2022/2023, se traduira dans le résultat net de Renault Group du 2ndsemestre 2022 par une contribution négative estimée à 331 millions d'euros (avant retraitements IFRS).



Cette transaction n'impactera pas la marge opérationnelle, le free cash-flow et les perspectives financières de Renault Group.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -4.65%