RENAULT : Nicolas Maure est nommé EVP

(AOF) - Renault a annoncé vendredi la nomination de Nicolas Maure en tant qu'EVP, Chief Turnaround Officer du groupe. Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, effectives depuis le 1er septembre dernier, il reporte à Luca de Meo. Il conserve par ailleurs sa fonction de directeur des opérations de la région Eurasie, pour laquelle il reporte à Denis Le Vot, directeur régions et commerce du groupe. Il devient membre du comité exécutif du Groupe (CEG).

" Le rôle de Nicolas Maure sera clef pour assurer le 'turnaround' du groupe, c'est-à-dire le redressement de sa performance et son retour à un niveau satisfaisant de profitabilité d'ici à 2022 ", a commenté Luca de Meo, directeur général du groupe Renault.

" En étroite collaboration avec les marques et l'ensemble des fonctions du groupe, il aura la responsabilité de proposer et piloter un plan d'actions visant d'une part une réduction majeure de nos coûts fixes et variables, et d'autre part la génération de revenus et de cash, dès à présent ", a ajouté le dirigeant.

