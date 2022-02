Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: Motrio lance une nouvelle gamme de pneus information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 15:00









(CercleFinance.com) - Renault annonce aujourd'hui que Motrio, sa marque après-vente depuis 1998, lance ce mois-ci 'Fairway', soit le nom d'une nouvelle génération de pneus produits et conçus exclusivement en Europe avec un fabricant premium.



Avec ses 49 références la gamme 's'adapte à tous les besoins des véhicules multi-marques, des véhicules particuliers aux utilitaires légers', assure le Losange. Les pneus seront disponibles au sein des réseaux Renault, Dacia et Motrio en Europe avant la fin du mois.



L'ambition de Motrio est d'étendre son offre de pièces détachées et de devenir un acteur toutes marques dans le cadre du deuxième et troisième cycle de vie des voitures, couvrant 80 % du parc européen, explique Guy-Olivier Ducamp, directeur de la division rechange indépendante de Renault Group.



'D'ici 2025, la gamme Motrio comptera plus de 30 000 produits', assure le responsable.







